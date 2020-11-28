У Харкові у ніч на 28 листопада трапилась пожежа на ринку "Барабашово". Правоохорнці підозрюють, що павільйони підпалили.

Кримінальне провадження відкрили за фактом умисного знищення або пошкодження майна. Про це повідомили у Нацполіції Харківщини.

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"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 10 років", – запевнили на сайті поліції.

Як відомо, постраждалих немає. Суму збитків наразі встановлюють.

Пожежа на ринку "Барабашово": коротко

Вогонь спалахнув у ніч на 28 листопада, приблизно о 2:40. Ліквідувати пожежу рятувальникам вдалося лише вдень – о 12:50.

Врятували приблизно 85 павільйонів. Однак повністю вогонь знищив 21 крамницю.

Зазначимо, що ринок "Барабашово" вважаєть одним з найбільших в Європі. Його площа – понад 75 гектарів.

Рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу: відео