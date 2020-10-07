В Росії зайнявся склад боєприпасів у ліквідованій військовій частині в Рязанській області. Дим від пожежі видно за декілька кілометрів, а також чути, як розриваються боєприпаси.

Про це повідомляють росЗМІ, передає 24 канал. Так, найімовірніше склади зайнялися через підпал сухої трави.

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Де трапилась надзвичайна подія

Склад боєприпасів начебто загорівся у селі Шелемішево, що в Рязанській області. Там раніше була розташована військова частина, але її ліквідували. Ймовірно, старі та списані боєприпаси звідти не встигли вивезти.

Пожежа на складі боєприпасів у Рязанській області: відео

В радіусі 50 кілометрів від місця пожежі та вибухів російські надзвичайники вже оголосили евакуацію. Частина мешканців навколишніх сіл вже виїхала, але є й такі, що відмовляються покидати свій дім.

Втім, російські надзвичайники інформують, що вже евакуювали жителів 10 населених пунктів в Рязанській області. Окрім того, перекритий автомобільний рух по автомобільній дорозі Р-22 "Каспій".

Що відомо про причини пожежі

Найімовірніше причиною пожежі стало спалювання трави місцевими. Вогонь міг рознести вітер та перекинути на склади.

Наразі на місці працюють російські рятувальники. Інформації про постраждалих чи жертв поки нема.

Відео з російського села, де вибухають боєприпаси: обережно, ненормативна лексика, 18+

Російський телеграм-канал Life Shot повідомляє, що вогонь вже встиг перекинутись на сусіднє село Кузьмінка-2. Водночас інший російський телеграм-канал Mash інформує, що вже евакуювали жителів ще одного сусіднього села Жолтухіно.

Що кажуть військові

У Західному військовому окрузі Росії кажуть, що пожежа розпочалась близько 13:20, але в районі не села Шелемішево, а саме Жолтухіно.

Там сталося загоряння трави. Рвучким вітром вогонь перекинувся на майданчик зберігання артилерійських боєприпасів,

– повідомили військові.

Поки зупинити пожежу не вдалося. На технічній території військової частини чути окремі вибухи боєприпасів.

Що відбувається у Рязанській області: відеоМісце, де сталася пожежа на російських складах боєприпасів: карта