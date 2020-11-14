Масштабна пожежа трапилася 14 листопада на сході Румунії. Полум'я охопило відділення лікарні для хворих на коронавірус у місті Піата-Нямц. Загинули щонайменше 10 людей.

За попередньою інформацією, всі загиблі та постраждалі, за винятком однієї людини, були пацієнтами лікарні, повідомляє Stirile PRO TV.

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7 людей перебувають у важкому стані, за їхні життя борються медики. Серед потерпілих – черговий лікар, він намагався врятувати пацієнтів. 80% його тіла охопили опіки першого та другого ступеня.

Згідно із заявою міністра охорони здоров'я Румунії, пожежа могла спалахнути через коротке замикання.



Пожежа у відділенні лікарні для хворих на COVID-19 / Колаж 24 каналу

Пожежа у лікарні на сході Румунії: дивіться відео IGSU

Як пише Associated Press, наприкінці жовтня очільник цієї лікарні подав у відставку "через погане лікування пацієнтів". Перед цим низка місцевих ЗМІ написали, що багато людей, у яких підозрюють на COVID-19, змушені чекати лікаря на вулиці на холоді.

Пожежа в лікарні Стамбула

На початку листопада моторошна пожежа сталася у лікарні Стамбула в Туреччині. Очевидці повідомляли про низку вибухів, їх було чути по всьому місту.

Займання могло трапитися через загоряння будівельних матеріалів на даху будівлі. Місцеві правоохоронці проводять розслідування.