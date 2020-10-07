В Ялті, що на півдні нині окупованого Криму, зранку 7 жовтня спалахнув санаторій, який Росія після окупації "націоналізувала" й віддала у власне Міністерство оборони. За кілька годин рятувальникам вдалося ліквідували займання.

Пожежа у санаторії у Ялті: що відомо

Повідомлення про пожежу надійшло після 6 години ранку 7 жовтня, повідомляє ресурс окупантів "Крыминформ".

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Місцеві рятувальники встановили, що, попередньо, зайнялася обшивка між восьмим поверхом і дахом санаторію. Площа пожежі охопила майже 1200 квадратних метрів. За даними окупаційних ЗМІ, попередньою причиною займання стало коротке замикання електропроводки. Внаслідок цього зайнялася дерев'яна обшивка будівлі.

Станом на 9 годину ранку вдалося ліквідувати вогонь. Втім над Ялтою і зокрема над будівлею захопленого Росією санаторію досі помітний густий дим. Інформації про постраждалих внаслідок пожежі немає.

Санаторій "Ялта" в Криму: карта