З початку масштабних лісових пожеж на Луганщині згоріли понад 500 будинків. Частина постраждалих, які залишилися без даху над головою, переїхали до родичів.

У місцях евакуації залишилися лише ті люди, які не мають до кого поїхати. Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив голова гуманітарної місії "Пролісок" Євген Каплін.

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До зими люди навряд чи встигнуть щось собі купити чи відновити житло. З людьми працюють психологи, їм допомогають і продуктами,

– підкреслив Каплін.

Додамо, раніше прем'єр-міністр України повідомляв, що від вогню на Луганщині постраждали 300 будинків. Уряд та місцева влада виплатять постраждалим мешканцям компенсацію, коли підтрахують збитки. Зокрема, за повністю зруйнований будинок влада компенсує 300 тисяч гривень.

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