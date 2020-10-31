Другий тиждень рятувальники гасять торф'яну пожежу у селі Хацьки, що на Черкащині. Вогонь пройшов 1,5 гектара території посеред лісу. До місць займань рятувальники дістаються гусеничним позашляховиком. Звичайною автівкою тут не проїдеш, бо торфова земля стала півметровим шаром попелу.

Майже два десятки рятувальників борються з масштабним займанням. Вогонь охопив 1,5 десятки торфовищ, передає 24 канал.

До слова Кожна десята пожежа в Україні відбувається через "сіру" техніку

Глибина покладів сягає метра, на такій глибині температура горіння підіймається до 300 градусів. Рятувальники по кілька разів повертаються на кожну ділянку, бо після першого заливання водою, але вогонь не гасне.



Рятувальники дістаються гусеничним позашляховиком до місця пожежі / Скриншот з відео

Через те, що поруч відсутні природні водойми, воду викачують із свердловини та викопаних озер. Аби загасити один квадратний метр – треба до тонни води.

В старому руслі річки Тясмин торфові утворились поклади, протяжністю в 30 кілометрів. Тому щоб вогонь не пішов далі – місце пожежі виорали по периметру. На території утворюються прогари після того, як вогонь знищив весь торф під землею.



Вогонь охопив 1,5 десятки торфовищ / Скриншот з відео

Ймовірна причина масштабної пожежі

Через пожежу, токсичний дим охопив прилеглі села. Рятувальники кажуть, торф зайнявся з вини людей.

Я вважаю, що це людський фактор, тому що тут в цій місцевості можуть багато відпочивати мисливців. Тут така територія – мало хто сюди ходить, навкруги лісові масиви,

– пояснив начальник другого пожежно-рятувального загону Олександр Сіпко.

Для гасіння пожежі знадобиться щонайменше тиждень. А ось тління на глибині погасне лише після дощів або на початку зими.