Неподалік кордону, на території Росії прикордонники виявили два осередки пожеж. Вітер швидко перекинув полум'я і в Харківську область.

Перше займання зафіксували ще на російській території

Перший осередок зафіксували ще на російській території через камеру спостереження. Проте полум'я швидко поширилось і наблизилось до селища Ветеринарне, Про це інформують у пресслужбі ДПСУ.

Важливо Пожежі на Луганщині ліквідували: історія пожеж – відео, фото

Інше займання вже виявили на українській землі, неподалік Одноробівки. Горіла лісосмуга всього за кілометр від кордону.

Пожежі загасили

Боролись з вогняною стихією рятувальники разом з прикордонниками. Обидві пожежі ліквідовані.

Дивіться відео з місця займання:

Зверніть увагу! Лише 8 жовтня українським рятувальникам вдалось ліквідувати масштабні лісові пожежі на Луганщині. Вогонь пройшов більше ніж 20 тисяч гектарів. Загинули 11 людей, ще 19 – постраждали. Детально про займання на Луганщині можна прочитати тут.