Наприкінці літа та на початку осені Луганщина потерпала від масштабних лісових пожеж. Вогнеборці зафіксували понад 100 осередків займання. У Міністерстві захисту навколишнього середовища і природних ресурсів порахували, що збитки від лісових пожеж на Луганщині сягають декількох мільярдів гривень.

Крім фінансових збитків, пожежі в Україні погано повпливали на екологію. Міністр екології Роман Абрамовський пояснив, що на розчищення згорілих лісів і висадку нових дерев підуть роки. Про це він сказав в інтерв'ю "Фокусу".

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За підрахунками Міністерстві захисту навколишнього середовища і природних ресурсів, численні пожежі в Луганській області завдали державі багатомільярдних збитків.

Збитки підраховують, це будуть мільярди гривень. На Луганщині, швидше за все, дійсно були підпали – майже 100 осередків займання, що неможливо у разі звичайної лісової пожежі,

– підкреслив міністр.

Як розв'язати проблему

Абрамовський розповів, що розв'язувати проблему відновлення згорілих лісів можна двома шляхами:

самозасівання;

централізованого висаджування молодих саджанців.

Він додав, що Україна, швидше за все, застосує комбіновану модель. Абрамовський зазначив, що особливості регіону диктують свої правила відновлення згорілих зелених насаджень.

"Це залежить від багатьох факторів: типу ґрунту, характеру ґрунтових вод та іншого. Лісорозведення не так дорого коштує, але кліматичні умови на сході України несприятливі", – пояснив міністр.

Актуально У ДБР вважають, що причиною пожеж на Луганщині могла стати недбалість керівництва ДСНС