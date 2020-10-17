Пожежі в Україні в 2020 році: статистика вражає – багато загиблих і потерпілих
Від початку 2020 року в пожежах в Україні загинули понад 1100 людей. Крім того, ще понад 1 тисяча осіб постраждали.
Про це свідчать дані Державної служби з надзвичайних ситуацій. За їхньою інформацією з початку 2020 року в Україні сталися 91 768 займань.
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Пожежі в Україні у 2020 році: статистика
- Найбільше пожеж сталося в житловому секторі – 24 446, а також у категорії "інше" – 62 592, зокрема в екосистемах.
- У виробничій сфері сталися 1 485 пожеж, а у транспорті – 3 245.
- Врятувати вдалося 1 218 осіб. Загинули 1 132 людини, ще 1021 особа постраждала.
Основні правила під час пожежі
Найперше, що слід робити під час пожежі: у жодному випадку не панікувати. Якщо ви в змозі – відразу зателефонуйте "101" і викличте пожежну команду.
Якщо ви опинитеся в подібній ситуації, пам'ятайте про ці правила.
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Пожежа у приміщенні: що слід робити
- Побачивши задимлення чи загорання – викличте пожежно-рятувальну службу "101" або повідомте людей поза будівлею про пожежну небезпеку.
- Якщо ви прокинулись від шуму пожежі і запаху диму, не сідайте в ліжку, а скотіться з нього прямо на підлогу.
- До дверей приміщення слід повзти підлогою під хмарою диму, але не відчиняти двері відразу.
- Обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні, якщо двері не гарячі, то відчиніть їх та швидко виходьте.
- Якщо двері – гарячі, не відчиняйте їх – дим та полум’я не дозволять Вам вийти.
- Щільно закрийте двері, а всі щілини і отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальшого проникнення диму. Повертайтесь поповзом у глибину приміщення та приймайте заходи для порятунку.
- Присядьте та глибоко вдихніть повітря, розкрийте вікно, висуньтеся та спробуйте покликати за допомогою.
- Якщо Ви не в змозі розкрити вікно, розбийте віконне скло твердим предметом та зверніть увагу людей, які можуть викликати пожежну команду.
- Якщо Ви вибрались через двері, зачиніть їх та поповзом пересувайтесь до виходу із приміщення;
- Обов’язково зачиняйте за собою всі двері.
- Якщо загорівся ваш одяг, падайте на підлогу і перевертайтесь, щоб збити полум’я, в жодному випадку не біжіть – це ще більше роздуває вогонь.
- Зверніть увагу, що під час пожежі заборонено користуватися ліфтами.
- Якщо Ви перебуваєте у висотному будинку, не біжіть вниз крізь вогнище, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі.
- Стрибайте через вікно лише у крайньому разі (кожен другий стрибок при пожежі з четвертого поверху є смертельним). Але якщо іншого виходу немає, перед стрибком викиньте на землю якомога більше м'яких речей (подушки, матраци тощо), старайтеся спланувати своє падіння саме на ці речі.