Від початку 2020 року в пожежах в Україні загинули понад 1100 людей. Крім того, ще понад 1 тисяча осіб постраждали.

Про це свідчать дані Державної служби з надзвичайних ситуацій. За їхньою інформацією з початку 2020 року в Україні сталися 91 768 займань.

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Пожежі в Україні у 2020 році: статистика

Найбільше пожеж сталося в житловому секторі – 24 446, а також у категорії "інше" – 62 592, зокрема в екосистемах.

У виробничій сфері сталися 1 485 пожеж, а у транспорті – 3 245.

Врятувати вдалося 1 218 осіб. Загинули 1 132 людини, ще 1021 особа постраждала.

Основні правила під час пожежі

Найперше, що слід робити під час пожежі: у жодному випадку не панікувати. Якщо ви в змозі – відразу зателефонуйте "101" і викличте пожежну команду.

Основні небезпеки під час пожежі: висока температура, задимленість та загазованість, обвал конструкцій будинків і споруд, вибухи технологічного обладнання і приладів, падіння обгорілих дерев, а також провалів. Небезпечно входити в зону задимлення.

Якщо ви опинитеся в подібній ситуації, пам'ятайте про ці правила.



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