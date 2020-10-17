В Україні 17 жовтня оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Висока ймовірність займань буде здебільшого в східних областях.

Пожежна небезпека зберігатиметься протягом 17 жовтня у кількох областях, свідчать дані на сайті Укргідрометцентру.

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Де в Україні є ризик виникнення пожеж:

Донецька область;

Луганська область;

Харківська область;

Одеська область.



Пожежна небезпека 17 жовтня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Пожежі в Україні: основне

Масштабні лісові пожежі на Луганщині лише нещодавно вдалося повністю загасити. Вогонь знищив 13 покинутих житлових будинків. Щонайменше одна людина загинула. Крім того, двоє військових, які допомагали гасити пожежу отримали термічні опіки. Правоохоронці вже встановили чотири ймовірних джерела загоряння.

лише нещодавно вдалося повністю загасити. Вогонь знищив 13 покинутих житлових будинків. Щонайменше одна людина загинула. Крім того, двоє військових, які допомагали гасити пожежу отримали термічні опіки. Правоохоронці вже встановили чотири ймовірних джерела загоряння. На території Харківської області рятувальники двічі гасили пожежі, які перекинулися з РФ. Там повністю згоріли майже 30 житлових будинків, а також одне із сіл.

рятувальники двічі гасили пожежі, які перекинулися з РФ. Там повністю згоріли майже 30 житлових будинків, а також одне із сіл. На Донеччині згоріли приблизно 9 будинків. Внаслідок пожежі загинули 2 людини.

Що робити під час пожежі

Не панікувати, а одразу телефонувати "101" і викликати пожежників.

Зверніть увагу! Основні небезпеки під час пожежі: висока температура, задимленість та загазованість, обвал конструкцій, вибухи обладнання і приладів, падіння дерев, а також провалів. Небезпечно входити в зону задимлення.



Як поводитися під час пожежі: основні правила