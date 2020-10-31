Синоптики та рятувальники попередили українців про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Його оголосили 31 жовтня переважно у східних областях.

Також обережними слід бути мешканцям Дніпропетровської області. Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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За інформацією Укргідрометцентру, 31 жовтня у більшості районів східних областей та Дніпропетровської надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Чому виникає пожежна небезпека? Окрім діяльності людини пожежну небезпеку можуть викликати й природні явища. Масові пожежі зазвичай спалахують у спеку та при посухах від ударів блискавки, сильного вітру, очищення поверхні землі випалюванням сухої трави тощо.

Статистика пожеж: головне

Рятувальники в Україні зафіксували понад 90 тисяч пожеж за 2020 рік. Жертвами вогню стали понад тисяча осіб.

Згідно з даними ДСНС, 1072 людини постраждали від пожеж в Україні. Загинули у вогні 1195 осіб і 1284 людини вдалося врятувати.

Всього сталося 93 963 пожежі. Найбільше в житловому секторі – 25401.



Пожежна небезпека 31 жовтня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Якою буде погода протягом 31 жовтня

Погода в Україні в суботу, 31 жовтня, буде здебільшого прохолодною та дощовою. На заході та півночі температура повітря в середньому становитиме +8… +10 градусів. На решті території буде дещо тепліше – +10...+12 градусів.