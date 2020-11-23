Україна хоче позичити 300 мільйонів доларів у кредитної установи Всесвітнього банку. Гроші візьмуть на боротьбу з наслідками пандемії коронавірусу.

Кабінет Міністрів України вже схвалив проєкт розпорядження. Про це на фейсбук-сторінці повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.

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Що погодили проєктом

Проєктом погодили участь делегації України в переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення угоди про позику та отримання 300 мільйонів доларів кредиту для проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України".

Проєктом акта передбачається визнати доцільним залучення позики від МБРР для реалізації інвестиційного проєкту "Друге додаткове фінансування", спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19,

– зазначив у публікації Мокан.

Що дозволить позика

Представник Кабміну в Раді запевнив, що ця позика дозволить уряду залучити додаткові кошти для поліпшення результатів діяльності системи соціальної допомоги та соціальних послуг в Україні.

Зауважимо! Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закони, спрямовані на забезпечення додатковими коштами Фонду боротьби з COVID-19. Таким чином до фонду надійдуть 8,9 мільярда гривень.

Для цього планують: