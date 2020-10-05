Вірменські війська розстріляли безпілотник Азербайджану: моторошне відео
Вірменські війська протиповітряної оборони збили безпілотник Азербайджану поблизу Котайкської області. У мережі оприлюднили відео інциденту.
Збиття безпілотника підтвердила прессекретарка Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян. Його знищили поблизу Єревана.
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У відомстві також заявили, що на сьогодні азербайджанські війська обстрілюють прикордонні території. Раніше там повідомляли про збиття ще 3 безпілотників під час атаки села Мец Масрік у Вірменії. Тоді загинув один з місцевих жителів, а ще двоє отримали поранення.
Що відомо про війну у Нагірному Карабасі
- 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії.
- Міноборони Азербайджану звинуватило Вірменію у початку обстрілів по всій лінії фронту. Також там повідомили про вбитих і поранених серед цивільного населення.
- Натомість у Міноборони Вірменії розповіли про два збиті вертольоти й три БПЛА Азербайджану
- І Вірменія, і Азербайджан повідомляють про загиблих та поранених.
- Міжнародна спільнота засудила конфлікт та закликала держави до припинення вогню.
- Азербайджан заявив, що готовий до мирних переговорів, якщо Вірменія визнає Нагірний Карабах територією Азербайджану.
- Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває більше ніж 30 років. У ньому Туреччина підтримує Азербайджан і виступає за його територіальну цілісність, а Росіє надає свою підтримку Вірменії.