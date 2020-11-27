У похоронному бюро чоловік, який мав підготувати тіло померлого легендарного футболіста Дієго Марадони до церемонії прощання, зробив із ним селфі. Фото стало вірусним у мережі, працівника бюро негайно звільнили.

Працівника похоронного бюро звільнили, коли стало відомо, що він зробив селфі з тілом Дієго Марадони в труні. Про це розповіли у Daily Mirror.

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Правдивих подробиць ситуації немає, але ЗМІ з'ясували, що цей чоловік отримав доручення від керівництва похоронного бюро підготувати тіло Марадони до церемонії прощання та поховання.

Чоловік вирішив скористатися моментом, і зробив селфі з тілом легенди світового футболу. При цьому він тримав великий палець вгору у загальновідомому жесті.



Працівник похоронного бюро зробив селфі з тілом Марадони / Фото з соцмереж

Фотографія розлетілася мережею й викликала гнівну реакцію людей. ЗМІ з етичних міркувань повністю світлину не публікують.

Дієго Марадона помер 25 листопада, йому було 60 років. До смерті призвела гостра серцева недостатність. В Аргентині оголосили триденний траур.

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