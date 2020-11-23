Працівникам "7 кілометру" через протести загрожує до 3 років обмеження волі
Поліція відкрила кримінальне провадження через протести працівників одеського "7 кілометру". Вони 22 листопада заблокували рух транспорту на Овідіопільській дорозі.
Розслідування розпочато за статтею про блокування транспортних комунікацій. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
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Яке покарання загрожує протестувальникам
- Штраф від 850 до 2550 гривень.
- Виправні роботи на строк до 2 років.
- Арешт до 6 місяців.
- Обмеження волі до 3 років.
Що відомо про протести працівників "7 кілометра"
- Люди вийшли на масові протести через карантин вихідного дня.
- Протестувальники перекрили дорогу і вимагали, щоб до них приїхав мер Одеси Геннадій Труханов та виконувач обов'язків голови ОДА В'ячеслав Овечкін.
- Деякі активісти оголосили голодування.
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