Працівники "7 кілометра" в Одесі 22 листопада влаштували масштабний протест проти запровадження карантину вихідного дня. Підприємці періодично перекривають рух по трасі на Овідіополь.

Акцію протесту проти карантину вихідного дня організували торговці одеського промтоварного ринку "7 кілометр". Про це повідомляє "Думская".

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Конфлікт загострився вранці 22 листопада. Саме тоді на територію ринку приїхали 5 автобусів з поліцією. Правоохоронці вирішили простежити, як на ринку дотримується карантин вихідного дня. Більшість торговців розвернулися і поїхали по домівках, проте найбільш активні перейшли до акції протесту.

Вимоги протестувальників

Працівники ринку вимагають, щоб до них негайно прибули мер Одеси й голова облдержадміністрації. Люди не збираються розходитися доти, доки їх вимоги не задовольнять. Вони також говорять про безстрокове голодування.

Згодом на місце прибув директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської ОДА Дмитро Радулов. Він запропонував протестувальникам зустрітися у вівторок в адміністрації. Однак люди відмовилися.

Працівники "7 кілометра" в Одесі протестують проти локдауну на вихідних / Фото "Думская"

Карантин вихідного дня: головне

Кабінет Міністрів 11 листопада запровадив в Україні карантин вихідного дня до кінця листопада 2020 року. Відтак, щосуботи та щонеділі заборонена робота барів, кафе та ресторанів, ТРЦ та інших закладів розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

У МОЗ введення карантину вихідного дня пояснили намаганням зменшити кількість контактів. На думку урядовців, саме у суботу та неділю люди найбільше спілкуються між собою.

На думку урядовців, саме у суботу та неділю люди найбільше спілкуються між собою. Влада декількох міст оголосила про те, що виконувати рішення уряду не буде . Мовиться про Рівне, Житомир, Слов'янськ, Черкаси, Мукачево, Тернопіль.

. Мовиться про Рівне, Житомир, Слов'янськ, Черкаси, Мукачево, Тернопіль. На думку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, українці "так собі" дотримувалися карантину.

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