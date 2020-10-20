Працівники СБУ накрили надпотужне угрупування, яке займалося продажем зброї, а також виготовленням набоїв. Затримані виявилися представниками проросійського бандформування "Живі люди". Їх могли використати для терактів під час виборів.

Про викриття потужного осередку проросійських бандитів повідомили у СБУ. Угрупування діяло фактично по всій території України.

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Як з'ясували оперативники, зловмисники переробляли стартові пістолети у бойові. Втім, під час обшуків у членів банди знайшли й класичну вогнепальну зброю.

Власна майстерня

Організаторами групи виявилися двоє жителів Кривого Рогу. Вони оптом скуповували стартові пістолети у своїх спільників, а потім – переробляли їх у професійно облаштованій для цього майстерні. Зброю підозрювані продавали на спеціалізованих сайтах та у закритих спільнотах у соцмережах.



Купити у зловмисників можна було навіть "Мосінку" / Фото пресслужби СБУ

Грати та постріли для БМП

Під час обшуків у домівках підозрюваних та їхніх "офісах" правоохоронці знайшли 50 одиниць зброї – пістолетів та гвинтівок. Крім того, зловмисники зберігали ручні гранати та навіть кумулятивний постріл до 73 мм протитанкового гранатомету.



У злочинців були навіть постріли до протитанкових гранатометів / Фото пресслужби СБУ

Також у злочинців знайшли запчастини до зброї, глушники, набої та устаткування їх для виготовлення.

Російський слід

Керівники банди мали "документи" про участь у сектантській організації "Собрания коренных народов земли русской "Вече Руси". У працівників СБУ є інформація про те, що російські куратори могли використати угрупування для терористичних акцій під час місцевих виборів.



Скільки діяли проросійські зброярі у Кривому Розі, невідомо / Фото пресслужби СБУ

Наразі працівники спецслужби намагаються виявити всіх причетних до незаконної діяльності проросійських сектантів.

Як довго в Україні працювало угрупування із терористичним корінням, невідомо. Їх документи про участь в проросійській організації датовані вереснем цього року.



Посвідчення "свіженькі" / Фото пресслужби СБУ