Київська прокуратура з'ясувала, що колишня співробітниця банку "Хрещатик", користуючись своїм службовим становищем, привласнювала гроші вкладників. За весь період роботи вона завдала збитків на понад 10 мільйонів гривень.

Жінці вже повідомили про підозру. Про це пише пресслужба Київської міськпрокуратури.

Важливо Мільйонні хабарі: у Києві викрили працівників Держслужби морського та річкового транспорту

Колишню співробітницю звинувачують у підробленні документів та заволодінні коштами вкладників шляхом зловживання службовим становищем.

Як діяла співробітниця банку

Вона була відповідальною за оформлення договорів, тож це дозволило їй разом з іншими працівниками банку надавати вкладникам свідомо підроблені документи. Вони нібито підтверджували приналежність передачі банку коштів за депозитними договорами.

Однак отримані від клієнтів кошти підозрювана не враховувала належним чином і разом з іншими співучасниками використовувала на свій розсуд.

У прокуратурі пояснили, що наразі розв'язують питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Цікаво Давав 100 доларів: у Львові п'яний водій хотів відкупитись від поліцейських – фото

Що відомо про банк "Хрещатик"