У ДБР підтвердили, що винуватицею ДТП у Борисполі стала працівниця київської прокуратури. Жінка збила на пішохідному переході школярку. Наразі постраждала перебуває у лікарні.

Інцидент стався 11 жовтня. Про це мовиться на сайті Державного бюро розслідувань.

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Що відомо про ДТП

Працівниця київської прокуратури, яка наразі перебуває у декреті, їхала за кермом Mersedes. На нерегульованому пішохідному переході вона збила неповнолітню дівчинку. Постраждала від удару відлетіла майже на 10 метрів. У неї – травми голови та перелом ключиці. Наразі дівчину лікують у місцевому медзакладі.



Документи винуватиці ДТП / Фото ДБР



Місце ДТП / Фото ДБР

Що трапилося із винуватицею ДТП

Працівницю прокуратури затримали слідчі ДБР. Наразі правоохоронці вирішують, який запобіжний захід їй обрати. Досудове розслідування проводить Офіс Генерального прокурора.

Що кажуть місцеві жителі

Жителі Борисполя розповіли, що місце ДТП є дуже небезпечним. Мало не щодня там відбуваються дорожні інциденти. Люди просять встановити на переході світлофори, адже це допоможе зменшити рівень небезпеки.

Дивіться відео ДТП у Борисполі: