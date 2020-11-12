Чи працюватиме "Епіцентр" на вихідних: що каже керівництво
Торговельна мережа "Епіцентр" поки не вирішила, чи працюватиме у суботу та неділю у зв’язку з впровадженням карантину вихідного дня. Компанія чекає на офіційну постанову уряду.
Режим, в якому "Епіцентр" працюватиме на вихідних, прокоментувала керівниця департаменту зв'язків із громадськістю компанії Юлія Чудновець "Українській правді".
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Наразі ми чекаємо на офіційну постанову Кабінету Міністрів. Після вивчення постанови буде прийняте рішення щодо подальшої роботи мережі гіпермаркетів на вихідних,
– заявила Чудновець.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я обурився жартом "Епіцентру" в мережі. Максим Степанов закликав компанію поїхати "куражитися" у реанімацію до хворих на COVID-19.
Що відомо про ставлення "Епіцентру" до карантину
- Раніше мережа будівельно-господарських гіпермаркетів "Епіцентр", яка належить Олександру й Галині Герегам, не закривала свої маркети під час карантину, коли перестали працювати ринки та торговельні центри.
- Навесні "Епіцентр" пояснював своє рішення тим, що вони у магазинах продають маски, антисептики, побутові засоби дезінфекції, спиртовмісні засоби та базові продукти.
- 11 листопада уряд прийняв рішення ввести карантин вихідного дня з 14 листопада. Відповідно до нього, у суботу й неділю можуть працювати тільки продуктові магазини й пошта, аптеки й ветеринарні аптеки, автозаправки.
- Після цього у соцмережах "Епіцентру" з'явилося таке повідомлення: "Продукти у нас є, вироби медичного призначення, ліки – є, корм для тварин – є. Завозимо пальне". І додав картинку: "Увага! Вводимо 72-годинну п'ятницю!".
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