У "Слузі народу" виступають за те, аби громадський транспорт працював навіть після введення повного локдауну. Народна депутатка Євгенія Кравчук переконана: повна зупинка транспорту означатиме колапс.

Україні запровадити жорсткі обмеження на транспорт у межах локдауна буде доволі складно. Про це Євгенія Кравчук заявила в коментарі "Апострофу".

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Звичайно, у найбільш жорсткі карантини в різних країнах, наприклад, у Китаї, не працював жоден транспорт – ні міжміське сполучення, ні громадський транспорт,

– підкреслила парламентарка.

Втім, вона переконана, що в Україні доволі важко зупинити громадський транспорт, адже фактично це означатиме певний колапс.

Тож навіть якщо уряд таки запровадить повний локдаун в Україні, людям, які працюють у тих галузях, що не підпадатимуть під максимальні обмеження, потрібно буде якось добиратися на роботу.

"Тобто це досить складна система спеціальних перепусток. Для того, щоб вводити локдаун на громадський транспорт, вже повинна бути готова ця система – як хто доїжджає", – зазначила Євгенія Кравчук.

Вона наголосила, що навіть у час повного локдауну

медичним працівникам чи, наприклад, працівникам атомних електростанцій потрібно добиратися на роботу. Мовляв, не так просто натиснути на кнопку й усе зупинити.

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