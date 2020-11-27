Максим Степанов заявив, що уряд розглядає план запровадження жорсткого локдауну в Україні. Карантинні обмеження можуть запровадити вже на новорічні свята. Водночас міністр охорони здоров'я не виключив, що громадський транспорт продовжить працювати, навіть попри локдаун.

Степанов підкреслив, що повний локдаун – це лише запасний варіант на випадок, якщо не спрацює карантин вихідного дня. Про це міністр охорони здоров'я сказав в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

Важливо Чи можливий локдаун в Україні у грудні

Чи буде в Україні локдаун

Як зазначив очільник МОЗ, уряд готується до всіх можливих сценаріїв, зокрема й до можливого запровадження локдауну на зимові свята.

За даними ЗМІ, уряд розглядає дві дати для запровадження локдауну – з 25 грудня по 17 січня і з 7 до 20 грудня. Однак остаточного рішення станом на 27 листопада немає.

Що таке локдаун? Локдаун – це



І президент, і керівництво МОЗ вже неодноразово порушували питання введення в Україні локдауну. У своїх заявах вони щоразу називали інші умови, за яких жорсткий карантин може повернутися в Україну. У МОЗ заявили, що карантин посилять, якщо за добу інфікуватимуться Локдаун – це жорстка форма карантину , що обмежує вільне пересування як у самій країні, так за її межами. При локдауні нормально функціонують лише організації, що надають основні потреби та послуги.І президент, і керівництво МОЗ вже неодноразово порушували питання введення в Україні локдауну. У своїх заявах вони щоразу називали інші умови, за яких жорсткий карантин може повернутися в Україну. У МОЗ заявили, що карантин посилять, якщо за добу інфікуватимуться 30 тисяч людей

Чи працюватиме громадський транспорт

Міністр охорони здоров'я не виключив, що громадський транспорт продовжить працювати. Він зауважив, що ризик інфікування коронавірусом у напівпустому автобусі з дотриманням усіх протиепідемічних правил "дуже-дуже низький".

Стосовно конкретних обмежень і питання транспорту. Ми розуміємо, що який би жорсткий карантин не був, однак залишаються об'єкти критичної інфраструктури, де працюють люди, які мають добиратися до роботи. Це стосується лікарів, медичних працівників та інших категорій громадян,

– сказав він.

Про те, які країни запровадили локдаун – читайте за посиланням.