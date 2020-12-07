Чи працюватиме міжміське та міжнародне сполучення під час локдауну: уряд готує обмеження
Локдаун в Україні з високою ймовірністю запровадять у період новорічних свят у січні. Водночас громадський транспорт продовжить працювати, але зі значними обмеженнями.
Урядовці не планують закривати міжміське та міжнародне сполучення. Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.
Важливо Локдаун в Україні: що можуть заборонити, а що працюватиме
Як працюватиме транспорт під час локдауну
Міністр зазначив, що у разі запровадження локдауну, для громадян України в'їзд та виїзд з країни буде відкритим, запровадження обмежень на міжнародне сполучення не планується. Водночас робота громадського транспорту не зупинятиметься, попри те що багато пасажирів не дотримуються маскового режиму. Немчінов пояснив це так:
Від того, що стаються ДТП, ми не перестаємо користуватися автомобілями. У цьому випадку це більше питання самоконтролю. Якщо подивитись пропозиції, які ми озвучили, то мовиться про фактичне користування транспортом з іще більшими обмеженнями – з користуванням виключно сидячих місць,
– зауважив він.
Немчінов додав, що зупинка громадського транспорту може стати проблемою для медиків та інших працівників, які працюватимуть під час локдауну.
Локдаун на новорічні свята в Україні: головне
- І президент, і керівництво МОЗ вже неодноразово порушували питання введення в Україні локдауну. У своїх заявах вони щоразу називали інші умови, за яких жорсткий карантин може повернутися в Україну.
- Наразі відомо, що локдаун навряд чи запровадять до кінця року. Однак ймовірність того, що Україна повернеться до жорстких обмежень у січні, є.
- Якими саме будуть нові обмеження та заборони – достеменно невідомо. Проте влада переконує, що точно не зупинятимуть транспорт і не закриватимуть аеропорти.
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