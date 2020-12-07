Локдаун в Україні з високою ймовірністю запровадять у період новорічних свят у січні. Водночас громадський транспорт продовжить працювати, але зі значними обмеженнями.

Урядовці не планують закривати міжміське та міжнародне сполучення. Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

Важливо Локдаун в Україні: що можуть заборонити, а що працюватиме

Як працюватиме транспорт під час локдауну

Міністр зазначив, що у разі запровадження локдауну, для громадян України в'їзд та виїзд з країни буде відкритим, запровадження обмежень на міжнародне сполучення не планується. Водночас робота громадського транспорту не зупинятиметься, попри те що багато пасажирів не дотримуються маскового режиму. Немчінов пояснив це так:

Від того, що стаються ДТП, ми не перестаємо користуватися автомобілями. У цьому випадку це більше питання самоконтролю. Якщо подивитись пропозиції, які ми озвучили, то мовиться про фактичне користування транспортом з іще більшими обмеженнями – з користуванням виключно сидячих місць,

– зауважив він.

Немчінов додав, що зупинка громадського транспорту може стати проблемою для медиків та інших працівників, які працюватимуть під час локдауну.

Зверніть увагу! Станом на 7 грудня в Україні за добу інфікувалися коронавірусом понад 8 тисяч людей. Це найменший показник за останні кілька днів, адже раніше в Україні фіксували по 15 тисяч нових хворих за добу.

Локдаун на новорічні свята в Україні: головне