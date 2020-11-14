Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 11 листопада повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус. Після цього COVID-19 діагностували у його першого заступника Руслана Стефанчука. Прпри це, нардепи мають намір працювати наступного пленарного тижня.

17 листопада нардепи зберуться на засідання

Через те, що частина парламентарів – на лікарняному з коронавірусом, у Раді таки внесуть зміни до календарного графіка роботи. Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі одного з українських телеканалів. Про це інформує 24 канал.

До теми У першого віцеспікера Руслана Стефанчука – коронавірус

Нардепи зберуться 17 листопада, аби проголосувати за нагальні питання. Поки у парламентарів запланований повноцінний робочий тиждень.

Якраз потрібно таким чином планувати порядок денний у вівторок, щоб розглянути найбільш нагальні питання, яких чекає практично вся країна. В понеділок буде погоджувальна рада, будуть представники усіх фракцій, і очевидно, якийсь з тих варіантів буде обрано,

– розповіла Кравчук.

Зверніть увагу! Окрім Разумкова та Стефанчука, на коронавірус хворіє і вище керівництво країни – президент Володимир Зеленський та глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Вони лікуються у "Феофанії". Також COVID-19 підтвердили у очільника Мінфіну Сергія Марченка та віцепрем'єра Олексія Резнікова. Міністр оборони Андрій Таран після позитивного отримав негативний.

Що відомо про коронавірус у парламенті

Згідно з інформацією ЗМІ, у Верховній Раді від початку пандемії коронавірусом інфікувались 75 депутатів. Також позитивні тести на COVID-19 отримали 77 співробітників апарату парламенту.