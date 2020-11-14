COVID-19 у парламенті: чи працюватиме Рада з хворими спікером та віцеспікером
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 11 листопада повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус. Після цього COVID-19 діагностували у його першого заступника Руслана Стефанчука. Прпри це, нардепи мають намір працювати наступного пленарного тижня.
17 листопада нардепи зберуться на засідання
Через те, що частина парламентарів – на лікарняному з коронавірусом, у Раді таки внесуть зміни до календарного графіка роботи. Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі одного з українських телеканалів. Про це інформує 24 канал.
До теми У першого віцеспікера Руслана Стефанчука – коронавірус
Нардепи зберуться 17 листопада, аби проголосувати за нагальні питання. Поки у парламентарів запланований повноцінний робочий тиждень.
Якраз потрібно таким чином планувати порядок денний у вівторок, щоб розглянути найбільш нагальні питання, яких чекає практично вся країна. В понеділок буде погоджувальна рада, будуть представники усіх фракцій, і очевидно, якийсь з тих варіантів буде обрано,
– розповіла Кравчук.
Що відомо про коронавірус у парламенті
Згідно з інформацією ЗМІ, у Верховній Раді від початку пандемії коронавірусом інфікувались 75 депутатів. Також позитивні тести на COVID-19 отримали 77 співробітників апарату парламенту.
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