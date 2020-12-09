Жорсткий карантин, який запровадять у січні, не вплине на роботу пунктів в'їзду та виїзду на Донбасі. Пропуск людей через КПВВ відбуватиметься як зазвичай.

Яка ситуація з КПВВ на Донбасі

Окупанти продовжують блокувати роботу КПВВ на лінії розмежування. Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції окупованих територій.

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За словами міністра з питань реінтеграції Олексія Резнікова, ситуація дуже складна.

Ми зі свого боку зобов‘язані просто зробити усе, що від нас залежить, аби максимально забезпечити дотримання прав людей на отримання гідної медичної та соціальної допомоги на підконтрольній території, права бути з родиною,

– наголосив Резніков.

Що цьому передувало