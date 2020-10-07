Правда або санкції: Німеччина вимагає від Росії інформацію про отруєння Навального
Німеччина закликає Москву оприлюднити інформацію щодо отруєння Олексія Навального. Якщо ж Росія на цей крок не погодиться, то цілком ймовірно на неї чекають санкції.
Росія повинна прояснити ситуацію щодо Навального
Каральні обмеження може застосувати Євросоюз у зв'язку з висновками Організації з заборони хімічної зброї. Про це написав у твіттері міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.
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Якщо Росія не прояснить, що сталося у справі Навального, і не надасть інформацію, то адресні і співмірні санкції проти винних з російської сторони будуть неминучі,
– повідомив Маас.
Що повідомили в ОЗХЗ
В організації зазначили, що отрута в організмі Навального аналогічна "Новачку", проте раніше її списках заборонених речовин не було.
Офіційна Москва назвала висновки ОЗХЗ упередженими.
Головне про отруєння Навального:
- 20 серпня лідера російської опозиції Олексія Навального отруїли. Погано йому стало на літаку з Томська до Москви.
- Два дні російські лікарі відмовлялися визнати отруєння Навального і не давали дозвіл на його евакуацію до Німеччини.
- 22 серпня Навальний таки вирушив до Берліна.
- Три незалежні лабораторії в Німеччині, Франції та Швеції підтвердили, що Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок".
- У вересні Навальний вийшов з коми.