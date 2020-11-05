Президент Франції Еммануель Макрон закликав переглянути чинні правила щодо Шенгенської зони. Все для того, аби посилити захист зовнішніх кордонів Європи.

Макрон вважає, що для реалізації цього питання треба створити "поліцію безпеки". Про це мовиться на сайті пресслужби президента Франції.

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Ми маємо переглянути Шенгенську зону: всі ті, хто хочуть брати участь, повинні виконувати зобов'язання відповідальності,

– заявив Макрон.

Він, на прикладі нещодавніх терактів у Франції та Австрії, нагадав, що небезпека тероризму існує всюди. А також є "глобалізовані мережі". Макрон переконаний: необхідно, щоб Європа посилила свою реакцію.

Що таке шенгенська зона?

Це спільний простір 26 європейських держав, що приєдналися до норм Шенгенського законодавства Європейського союзу і скасували прикордонний контроль між собою. Українці до країн шенгенської зони можуть їздити за біометричними паспортами без віз.

За його словами, Франція робить це, подвоюючи свої наявні сили. А також має намір посилити контроль на кордонах: збільшити чисельність поліцейських, жандармерії та збройних сил, залучених до патрулювання.

"На тлі змін щодо ситуації із загрозами ми вирішили значно посилити наш прикордонний контроль у Шенгенській зоні", – сказав Макрон.

Президент Франції також зазначив, що країни Шенгенської зони мають прийти до єдиного стандарту за правилами надання притулку для біженців.

Довідка. Ще у вересні 2020 року Макрон заявив, що країни ЄС, які не допомагають долати наслідки міграційної кризи, повинні покинути шенгенську зону.

Теракти у Франції: коротко

У жовтні 2020 року поблизу Парижа вбили вчителя після того, як він показав учням карикатури на пророка Мухаммеда. Президент Франції пообіцяв захищати Світські цінності від радикального ісламу.

Пізніше в країні вбили 3 парафіян храму Нотр-Дам в Ніцці.

Ще кілька нападів було відвернули в різних містах країни.

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