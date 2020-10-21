Правління НБУ позбавило Рожкову частини повноважень, – ЗМІ
Правління Національного банку позбавило Катерину Рожкову частини її повноважень. Рішення щодо цього у НБУ ухвалили 20 жовтня, інформують ЗМІ.
Правління регулятора начебто створило нову вертикаль підпорядкування у Нацбанку. Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на свої джерела в НБУ.
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Згідно з рішенням, Рожкова отримала в підпорядкування:
- Департамент методології регулювання діяльності банків,
- Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінустанов,
- Управління захисту прав споживачів фінансових послуг,
- Департамент з управління діяльністю корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ.
У Рожкової забрали 6 ключових департаментів
У першої заступниці голови НБУ забрали з-під управління 6 ключових для нагляду за банківським ринком департаментів. В "Європейській правді" зазначили, що Рожкова отримала 3 підрозділи, які не відіграють суттєвого значення у регулюванні банків.
Підрозділи, що раніше були під управлінням Рожкової:
- Департамент банківського нагляду,
- Департамент виїзних перевірок,
- Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг,
- Департамент фінансового моніторингу,
- Департамент ліцензування,
- Департамент методології регулювання діяльності банків
- Департамент аналітики та наглядових технологій.
Тепер усіма цими департаментами, окрім одного – методології регулювання діяльності банків, управляє голова НБУ Кирило Шевченко.
Раніше повідомляли про можливе звільнення Рожкової
Зазначимо, що 16 жовтня у ЗМІ з'явилось повідомлення, що Рожкову може звільнити Рада НБУ. У пресслужбі керівника Нацбанку спростували інформацію про подання про звільнення. Та й саме засідання Ради згодом скасували – через технічні причини.