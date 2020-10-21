Правління Національного банку позбавило Катерину Рожкову частини її повноважень. Рішення щодо цього у НБУ ухвалили 20 жовтня, інформують ЗМІ.

Правління регулятора начебто створило нову вертикаль підпорядкування у Нацбанку. Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на свої джерела в НБУ.

До теми Шевченко не вносив подання про звільнення Рожкової та Сологуба, – НБУ

Згідно з рішенням, Рожкова отримала в підпорядкування:

Департамент методології регулювання діяльності банків,

Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінустанов,

Управління захисту прав споживачів фінансових послуг,

Департамент з управління діяльністю корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ.

У Рожкової забрали 6 ключових департаментів

У першої заступниці голови НБУ забрали з-під управління 6 ключових для нагляду за банківським ринком департаментів. В "Європейській правді" зазначили, що Рожкова отримала 3 підрозділи, які не відіграють суттєвого значення у регулюванні банків.

Підрозділи, що раніше були під управлінням Рожкової:

Департамент банківського нагляду,

Департамент виїзних перевірок,

Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг,

Департамент фінансового моніторингу,

Департамент ліцензування,

Департамент методології регулювання діяльності банків

Департамент аналітики та наглядових технологій.

Тепер усіма цими департаментами, окрім одного – методології регулювання діяльності банків, управляє голова НБУ Кирило Шевченко.

Раніше повідомляли про можливе звільнення Рожкової

Зазначимо, що 16 жовтня у ЗМІ з'явилось повідомлення, що Рожкову може звільнити Рада НБУ. У пресслужбі керівника Нацбанку спростували інформацію про подання про звільнення. Та й саме засідання Ради згодом скасували – через технічні причини.

Зверніть увагу! 5 жовтня Катерині Рожковій та ще одному заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу Рада НБУ оголосила догани та висловила недовіру. Сама Рожкова повідомила, що це через її висловлювання у ЗМІ.