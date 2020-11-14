З 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня, тож, усі закладі харчування повинні були припинити свою роботу. Правоохоронці у Києві та інших містах України влаштували рейди. Серед перших порушників – столичний ресторан "Хлібний".

Одни з перших закладів, яких оштрафувала поліція, став ресторан "Хлібний". Відео сварки між представником ресторану та правоохоронцями з'явилося на сторінці "Типичный Киев" у фейсбуці.

Важливо В Україні почав діяти карантин вихідного дня: перелік обмежень

На оприлюдненому відео очевидці зафільмували, як поліцейські оформлюють протокол. Представник закладу пепеконує, що поліція не має прав припиняти роботу закладу. На це правоохоронці зауважили, що "зобов'язані це робити".

Зверніть увагу! 24 канал намагався зв'язатися з працівниками ресторану, аби з'ясувати розмір штрафу та позицію закладу, однак у "Хлібному" відмовилися коментувати це.

Що відомо про ресторан "Хлібний"

Заклад розташований у Києві на вулиці Велика Васильківська 67/7 поблизу станції метро "Олімпійська".

Відкрили його Дмитро Заходякін та Аліна Косічкіна, співвласники ресторану Must.

Офіційне відкриття відбулося 16 вересня.

Правоохоронці оштрафували ресторан "Хлібний": дивіться відео

Карантин вихідного дня: головне

Рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня ухвалили під час засідання Кабміну 11 листопада. Влада сподівається, що це допоможе розірвати ланцюжок передачі коронавірусу. Адже найактивніше люди контактують саме у вихідні.

Уряд заборонив діяльність:

закладів харчування,

торговельних центрів,

культурних закладів,

спортзалів та фітнес-центрів,

закладів розміщення, зокрема й готелів (окрім тих, що виконують соціальні функції).

Водночас працювати у звичному режимі будуть аптеки, окремі супермаркети, АЗС, фінзаклади для населення. Також Кабмін призначив час з 10:00 до 12:00 годинами для обслуговування пенсіонерів.



Нові умови карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу