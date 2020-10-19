Понад дві тисячі людей вийшли на вулиці столиці Чехії Праги 18 жовтня – здебільшого мовиться про футбольних та хокейних місцевих фанатів. Молодики кидали в силовиків петарди та інші предмети, поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ і водомети.

У Чехії люди вийшли на протест проти карантинних обмежень, запроваджених урядом для боротьби з поширенням коронавірусу. Про це розповіли у виданнях Czech Radio та Novinky.

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На Староміській площі у Празі на демонстрацію зібралися спершу прихильники футбольного клубу Baník Ostrava. Фанати вважають, що урядові карантинні обмеження – цілком безглузді. Хіба що показують нездатність влади підготуватися до другої хвилі епідемії.

Демонстранти проігнорували заборону на публічні збори за участю 500 людей – на площі їх зібралося понад дві тисячі. Причому більшість не мали масок, що теж вимагають карантинні правила. Про дотримання соціальної дистанції навіть не мовиться.

Антикарантинні протести у Празі 18 жовтня: фото

Мирний мітинг набув насильницького характеру: радикально налаштовані спортивні фанати (а їх серед демонстрантів було не менше за 4 сотні) кидали в силовиків петарди та інші речі. Зрештою поліція для розгону демонстрантів застосувала сльозогінний газ і водомети.

Протести у Чехії: відео

За офіційними даними, відомо про два десятки постраждалих, четверо людей потрапили до лікарень. Очільник чеського МВС Ян Хамачек пообіцяв, що організатори протесту не уникнуть правосуддя. Понад 100 людей вже затримали.

У Чехії наразі коронавірус фіксували у понад 170 тисяч людей. У жовтні кількість нових виявлених випадків стрімко зростала, тож з 5 числа запровадили режим надзвичайної ситуації.

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