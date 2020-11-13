У Празі міський суд ухвалив рішення скасувати надзвичайний захід Міністерства охорони здоров'я. Мова йде про розширені правила носіння масок, які у місті запровадили 21 жовтня.

Суд не знайшов належного обґрунтування заходів. Згідно з рішенням, міністерство має виправити свої дії до 21 листопада, про це повідомляє Novinky.

Зверніть увагу Понад 2 тисячі доларів за проїзд: британця оштрафували за відмову носити маску

Суд підкреслив, що не хоче пом'якшувати загрози, які пов'язані з епідемією. Водночас він не стверджує, що заходи не були необхідними, проте в установі наголосили, що рішенню від 19 жовтня не вистачає конкретних міркувань.

На підставі відповідних міркувань суд міг би ефективно і відповідально розглянути питання про необхідність обов'язкового носіння засобів захисту органів дихання в установленому в даний час обсязі,

– йдеться в рішенні суду.

На думку установи, міністерство лише обґрунтувало раніше вжиті заходи і не пояснило, чому попередня міра була посилена. Згідно з рішенням від 21 жовтня носіння масок поширилося на відкриту територію муніципалітетів та на автомобілі.

Довідка. Станом на 13 листопада 2020 року, всього в Чехії виявили 450 392 випадків інфікування COVID-19. Видужала 301 385 людей, смертельних випадків – 5878.