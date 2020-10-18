У cтолиці Чехії 14 жовтня відкрили унікальний готель – там прийматимуть лише хворих на коронавірус. Для заселення необхідно надати довідку про позитивний тест. Поселитися в готелі, маючи лише підозру на COVID-19, неможливо.

Що відомо про готель для хворих на коронавірус

Чотиризірковий готель Legerova 9 розташований у центрі Праги. Він належить мережі Czech Inn Hotels. Готель розрахований на туристів, які довідалися про те, що хворі, а також хворих мешканців столиці, які бояться заразити своїх рідних. Про це повідомляє Novinky.

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Готелі зараз порожні, а багатьом людям немає куди податися у своїй ситуації, тому ми вирішили зробити щось корисне,

– розповіли у Czech Inn Hotels.

Замовити номер можна через вебсайт або телефоном. Обслуговування клієнтів у "коронавірусному" готелі організоване повністю безконтактно. На стійці реєстрації є лише монітор. Ключі – безпосередньо у дверях кімнати. Хворі також можуть замовити доставлення їжі або ліків.



Стійка реєстрації в готелі для хворих на коронавірус / Фото Еxpats.cz

Усього в готелі є 55 номерів. Переважно вони одномісні. Однак деякі розраховані для пар.

За правилами готелю, гостям не можна виходити за межі свого номеру – за винятком випадків, коли потрібно вийти до лікаря або забрати доставлення.

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Увесь персонал готелю працює у захисних костюмах. Кімнати після виїзду клієнтів залишають порожніми на один день, а потім ретельно дезінфікують. У спільних приміщеннях дезінфекцію проводять щоденно.

Вартість номеру в "коронавірусному" готелі становить від 1 тисячі крон. Це приблизно 1 200 гривень.



Персонал розносить їжу в "коронавірусному" готелі / Фото Еxpats.cz

Згідно з даними Асоціації готелів та ресторанів Чехії, близько половини готелів Праги є під загрозою закриття через наслідки епідемії.

Зверніть увагу! За добу 16 жовтня в Чехії зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу – 11 105. За кількістю хворих на душу населення – Чехія лідирує серед країн Європи. Загалом за період пандемії там 168 827 людей заразилися COVID-19. З них 1 352 – померли, а 68 945 хворих вже одужали.



Номер в готелі, де приймають хворих на коронавірус / Фото Еxpats.cz