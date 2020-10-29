Старовинна українська церква, яку вивезли до Чехії з України на початку ХХ століття, згоріла у Празі. Однак містяни планують її відновити й публічно збиратимуть для цього гроші.

Українська церква святого Михаїла 28 жовтня згоріла у Празі, про це розповіли у виданні Novinky. Причини пожежі наразі не відомі.

Нагадаємо Старовинна дерев'яна церква згоріла на Івано-Франківщині

У 1929 році церкву святого Михаїла завезли до Чехії – у Сади Кінських, – де вона стала частиною колекції етнографічного музею. Адже ця дерев'яна споруда збудована в Україні у другій половині XVII століття.



У Чехії згоріла українська церква XVII століття / Фото Novinky

Церкву створили у бойківському стилі з елементами народного бароко. Її довжина – чотирнадцять метрів, а ширина – вісім. Заввишки вежа церкви приблизно у 17 метрів. З 2008 року храм використовує православна церква.



Так виглядала старовинна українська церква у Празі до пожежі / Фото Novinky

Згодом цього ж дня, 28 жовтня, посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс у твіттері повідомив, що згорілу церкву у Празі вирішили відновити. Для цього влада міста 29 жовтня оголосить "публічний збір пожертв".