Росія зриває відкриття всіх контрольних пунктів в'їзду – виїзду на лінії розмежування на Донбасі. В українській делегації наголосили, що Україна чітко та послідовно виконує свою частину домовленостей, досягнутих на Паризькому саміті в Нормандському форматі у грудні 2019 року, чого не можна сказати про Росію.

Представник окремих районів Донецької області в ТКГ від України Денис Казанський ствердив, що є шанси, що завтра, 10 листопада 2020 року, відкриють хоч декілька КПВВ. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

Актуально Росія зірвала відновлення роботи КПВВ на Донбасі, – ТКГ

Чому КПВВ не відкривають

За його словами, українська сторона була готова відкрити пропуск через КПВВ "Золоте" ще 2 роки тому. Він не працював лише тому, що бойовики ЛНР постійно шукали нові причини, щоб не зробити це. Спочатку у них була відмовка, що це небезпечно через обстріли. А тепер нове виправдання – COVID-19.

Це не залежить від української сторони. Вони роблять це просто на зло Україні,

– зазначив Казанський.

Зверніть увагу! З 10 листопада у зоні ООС мали б відновити роботу усіх КПВВ. Однак окупанти вже заявили, що продовжать блокувати пропуск в Донецькій області.

Кому шкодять росіяни

Експерт ствердив, річ в тому, що росіяни шкодять не Києву і не українським військовим, а передусім:

мешканцям Донбасу, яким КПВВ дуже потрібні;

мешканцям непідконтрольних територій.

Завдання бойовиків

"Бойовики постійно блокують роботу КПВВ, таке у них завдання", – сказав Казанський. Він також додав, що всі розуміють, що це просто політичне рішення.