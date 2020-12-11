Представника омбудсмена в Луганській і Донецькій областях Павла Лисянського звільнили з посади після бійки в готельно-ресторанному комплексі. Посадовець 5 грудня побився з охоронцем ресторану.

Лисянського звільнили від 11 грудня. Про це повідомила у фейсбуці уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Омбудсменка наголосила, що за фактом інциденту було проведено службову перевірку.

"Службова перевірка щодо інциденту, який стався 5 грудня 2020 року між представником з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павлом Лисянським та працівником готельного комплексу "Монарх" у Святогірську – проведена", – зазначила Денісова.

За результатами перевірки, посадовця було звільнено з посади.

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