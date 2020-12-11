Представника омбудсмена Лисянського звільнили через бійку в ресторані
Представника омбудсмена в Луганській і Донецькій областях Павла Лисянського звільнили з посади після бійки в готельно-ресторанному комплексі. Посадовець 5 грудня побився з охоронцем ресторану.
Лисянського звільнили від 11 грудня. Про це повідомила у фейсбуці уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
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Омбудсменка наголосила, що за фактом інциденту було проведено службову перевірку.
"Службова перевірка щодо інциденту, який стався 5 грудня 2020 року між представником з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павлом Лисянським та працівником готельного комплексу "Монарх" у Святогірську – проведена", – зазначила Денісова.
За результатами перевірки, посадовця було звільнено з посади.
Бійка за участю представника омбудсмена: що відомо
- У мережі опублікували відео бійки в ресторані у Святогірську на Донеччині, в якій брав участь представник омбудсмена на Донбасі Павло Лисянський.
- Конфлікт виник через карантинні обмеження, яких намагався дотримуватися ресторан. Працівники закладу просили компанію покинути приміщення, адже вони закриваються після 22:00.
- Уповноважена з прав людини Людмила Денісова призначила службову перевірку й тимчасово відсторонила свого підлеглого.
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