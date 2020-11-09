Вірш Костенко та улюблені слова: представники ЄС та США привітали з Днем української мови
Представництво ЄС та посольство США в Україні у креативний спосіб привітали українців з Днем писемності та мови. Вони зачитали вірш української письменниці Ліни Костенко "Життя іде і все без коректур", а також назвали улюблені українські слова.
Представники ЄС зачитали вірш Костенко
Взяв участь у зачитанні вірша також посол ЄС Матті Маасікас. Відеоролик опублікували на своїй сторінці у твітері.
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Окрім посла, вірш зачитали ще 7 представників ЄС.
У посольстві США назвали улюблені українські слова
Також привітали Україну і в посольстві США. Працівники назвали свої улюблені українські слова у відео. Серед них прозвучали такі слова:
- відповідальність;
- прозорість;
- вдячність.
Також у посольстві назвали слово вареники та полуниця.
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