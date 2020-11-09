Представництво ЄС та посольство США в Україні у креативний спосіб привітали українців з Днем писемності та мови. Вони зачитали вірш української письменниці Ліни Костенко "Життя іде і все без коректур", а також назвали улюблені українські слова.

Представники ЄС зачитали вірш Костенко

Взяв участь у зачитанні вірша також посол ЄС Матті Маасікас. Відеоролик опублікували на своїй сторінці у твітері.

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Окрім посла, вірш зачитали ще 7 представників ЄС.

Представництво ЄС вітає всіх українців із Днем української писемності та мови! Не пропустіть відео, в якому наша команда з нагоди цього свята читає українською уривок із вірша Ліни Костенко pic.twitter.com/Gew0wFOzRQ — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) November 9, 2020

У посольстві США назвали улюблені українські слова

Також привітали Україну і в посольстві США. Працівники назвали свої улюблені українські слова у відео. Серед них прозвучали такі слова:

відповідальність;

прозорість;

вдячність.

Також у посольстві назвали слово вареники та полуниця.

Вітаємо з Днем української писемності та мови!

У цей день наші американські дипломати поділилися своїми улюбленими українськими словами.



Happy Ukrainian Literature and Language Day! Our American diplomats shared their favorite Ukrainian words. pic.twitter.com/g2g9bPqTl8 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 9, 2020

Довідка. Україна відзначає День української писемності та мови 9 листопада. Свято існує вже 23 роки. Зазвичай у цей день нагороджують кращих українських літераторів і видавництва. Йдеться про тих, які випускають літературу українською мовою. Детальніше – за посиланням.