Представницю Тихановської у Мінську заарештували: деталі
У Мінську 14 листопада суд відправив під варту представницю білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської у справах молоді Алану Гебремаріам. Активістку арештували на 2 місяці.
Гебремаріам входить до основного складу Координаційної ради Білорусі. Про це повідомили у телеграм-каналі "КР".
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Чому арештували представницю Тихановської
Гебремаріам підозрюють нібито в організації групових дій, що порушують громадський порядок. Тому їй обрали запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці.
Проте у Координаційній раді наголосили, що Гебремаріам ніколи не організовувала дій, у яких її звинувачують. Крім того, вона діяла лише в рамках закону. Тому опозиціонери закликали звільнити Гебремаріам та припинити кримінальне переслідування щодо неї.
Що відомо про затримання Гебремаріам
Про затримання активістки стало відомо ще 12 листопада. Силовики провели обшук у квартирі дівчини. За інформацією правозахисників, силовики прийшли ще до десятка студентів.
Арешт опозиціонерів у Білорусі: коротко
- Опозиціонерка Марія Колесникова перебуває в СІЗО. Вона потрапила під арешт після того, як її силою намагалися вивезти з Білорусі.
- Крім того, члена президії Координаційної ради Максима Знака також арештували.
- Натомість Тихановській довелось виїхати до Литви.
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