У Мінську 14 листопада суд відправив під варту представницю білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської у справах молоді Алану Гебремаріам. Активістку арештували на 2 місяці.

Гебремаріам входить до основного складу Координаційної ради Білорусі. Про це повідомили у телеграм-каналі "КР".

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Чому арештували представницю Тихановської

Гебремаріам підозрюють нібито в організації групових дій, що порушують громадський порядок. Тому їй обрали запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці.

Проте у Координаційній раді наголосили, що Гебремаріам ніколи не організовувала дій, у яких її звинувачують. Крім того, вона діяла лише в рамках закону. Тому опозиціонери закликали звільнити Гебремаріам та припинити кримінальне переслідування щодо неї.

Що відомо про затримання Гебремаріам

Про затримання активістки стало відомо ще 12 листопада. Силовики провели обшук у квартирі дівчини. За інформацією правозахисників, силовики прийшли ще до десятка студентів.

Арешт опозиціонерів у Білорусі: коротко

Опозиціонерка Марія Колесникова перебуває в СІЗО. Вона потрапила під арешт після того, як її силою намагалися вивезти з Білорусі.

Крім того, члена президії Координаційної ради Максима Знака також арештували.

Натомість Тихановській довелось виїхати до Литви.

Зверніть увагу! У Білорусі протягом 3 місяців відбуваються протести проти влади. Особливо ситуація загострюється під час вихідних. Детальніше про те, що відбувається у Білорусі, читайте за посиланням.