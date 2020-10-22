У Європарламенті оголосили лауреата премії імені радянського дисидента Андрія Сахарова. У 2020 році премію Сахарова отримала білоруська опозиція.

Премія імені Сахарова "За свободу думки" за 2020 рік: що відомо Ім’я лауреата премії оголосив очільник Європарламенту Давід Сассолі. За його словами, відповідне рішення ухвалила нарада голів фракцій Європарламенту, передає Інтерфакс-Україна. До речі Тихановську, Колесникову та Цепкало висунули на Нобелівську премію миру Отже, лауреатами премії Сахарова у 2020 році стали ініціатори Координаційної ради білоруської опозиції: колишня кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська, письменниця та нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич, активістки Марія Колесникова, Ольга Ковалькова, Вероніка Цепкало, опозиціонери Сергій Тихановский, Алесь Беляцький, Сергій Дилевський, Степан Путіло та Микола Статкевич. Радимо ознайомитися Сенцов – лауреат премії Сахарова: що це за премія Що відомо про премію Сахарова та за що її дають: коротко Це щорічна премія в галузі прав людини, названа на честь радянського фізика та дисидента Андрія Сахарова.

Започаткована в 1988 році Європарламентом для в ідзначення окремих людей та організацій, які захищають права людини та основні свободи.

Цю премію видають за досягнення в одній зі сфер: – захист прав меншин; – повага до норм міжнародного права; – розвиток демократії та обстоювання верховенства закону; – захист прав і свобод людини Нагорода переможцю — 50 тисяч євро.

Цікаво, що білоруська асоціація журналістів і екскандидат в президенти Білорусі Олександр Мілінкевич отримали премію у 2004 і 2006 роках відповідно. Зауважимо! Координаційну раду опозиція створила після початку масових протестів в Білорусі. Причиною їх стала незгода з офіційними підсумками виборів президента і насильством з боку силовиків. Мета ради – створити умови для переходу влади з рук самопроголошеного президента Лукашенка.



Низку представників ради режим заарештував, інші були змушеними покинути Білорусь. Але попри це, організація продовжує діяльність.