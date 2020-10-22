Опозиція Білорусі отримала премію Сахарова від Європарламенту
У Європарламенті оголосили лауреата премії імені радянського дисидента Андрія Сахарова. У 2020 році премію Сахарова отримала білоруська опозиція.
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Ім’я лауреата премії оголосив очільник Європарламенту Давід Сассолі. За його словами, відповідне рішення ухвалила нарада голів фракцій Європарламенту, передає Інтерфакс-Україна.
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Отже, лауреатами премії Сахарова у 2020 році стали ініціатори Координаційної ради білоруської опозиції:
- колишня кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська,
- письменниця та нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич,
- активістки Марія Колесникова, Ольга Ковалькова, Вероніка Цепкало,
- опозиціонери Сергій Тихановский, Алесь Беляцький, Сергій Дилевський, Степан Путіло та Микола Статкевич.
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Що відомо про премію Сахарова та за що її дають: коротко
- Це щорічна премія в галузі прав людини, названа на честь радянського фізика та дисидента Андрія Сахарова.
- Започаткована в 1988 році Європарламентом для відзначення окремих людей та організацій, які захищають права людини та основні свободи.
- Цю премію видають за досягнення в одній зі сфер:
– захист прав меншин;
– повага до норм міжнародного права;
– розвиток демократії та обстоювання верховенства закону;
– захист прав і свобод людини
- Нагорода переможцю — 50 тисяч євро.
- Цікаво, що білоруська асоціація журналістів і екскандидат в президенти Білорусі Олександр Мілінкевич отримали премію у 2004 і 2006 роках відповідно.