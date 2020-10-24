Українським військовим медикам призначили щомісячну премію за лікування заражених COVID-19. Відповідний указ підписав міністр оборони України Андрій Таран.

Через певні нюанси у нормативній базі військові медики не отримують 300% доплати за боротьбу з коронавірусом. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

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Виплати військовим медикам нарахують за період з 2 червня 2020 року.

Тобто, усі наші бійці в білих халатах, які перебувають на передовій боротьби з епідемією, отримають премії ще від червня цього року,

– наголосив Таран.

Окрім того, міністр зауважив, що військові медики, які лікують заражених COVID-19, отримуватимуть премії упродовж усього подальшого карантину.

Коли медики отримають перші виплати

У наказі про виплати зазначатимуть кількість діб, час, який медик витратив на лікування хворих на коронавірус, а також розмір премії.​ Перші гроші військові медики отримають вже у листопаді цього року.

​ Зверніть увагу! У квітні 2020 року Кабмін затвердив постанову про доплати у розмірі 300% від зарплати медикам, які борються з коронавірусом.