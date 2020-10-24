Премії за лікування заражених COVID-19 отримають військові медики: коли чекати перші виплати
Українським військовим медикам призначили щомісячну премію за лікування заражених COVID-19. Відповідний указ підписав міністр оборони України Андрій Таран.
Через певні нюанси у нормативній базі військові медики не отримують 300% доплати за боротьбу з коронавірусом. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.
Зауважте Замість клітин людини – дріжджі: розкрили деталі тестування української вакцини проти COVID-19
Виплати військовим медикам нарахують за період з 2 червня 2020 року.
Тобто, усі наші бійці в білих халатах, які перебувають на передовій боротьби з епідемією, отримають премії ще від червня цього року,
– наголосив Таран.
Окрім того, міністр зауважив, що військові медики, які лікують заражених COVID-19, отримуватимуть премії упродовж усього подальшого карантину.
Коли медики отримають перші виплати
У наказі про виплати зазначатимуть кількість діб, час, який медик витратив на лікування хворих на коронавірус, а також розмір премії. Перші гроші військові медики отримають вже у листопаді цього року.