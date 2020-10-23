Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш поставив ультиматум міністру охорони здоров'я Роману Примулі. Річ у тім, що очільника МОЗ днями помітили вночі у ресторані без захисної маски. Тепер Бабіш вимагає його відставки.

Андрій Бабіш наголосив: або Примула сам піде у відставку, або його звільнять. Його слова цитує видання Blesk.cz.

Важливо Штрафи, виплата безробітнім: українка у Чехії розповіла, як проходить жорсткий карантин

Деталі інциденту

Журналісти помітили очільника МОЗ пізно ввечері 21 жовтня в ресторані, який мав бути зачинений через жорсткий локдаун у Чехії. Крім цього, Примула був без захисної маски. Відомо, що глава МОЗ мав зустріч із чинним представником партії Бабіша ANO.

Зустріч відбулася буквально через кілька годин після того, як Примула оголосив про нову серію обмежень для країни, зокрема, щодо пересування і закриття майже всіх роздрібних торгових точок.

Коли наш медичний персонал бореться на передовій, щоб врятувати життя наших співгромадян, це абсолютно неприпустимо,

– підкреслив Бабіш.

Водночас мер Праги Зденек Гржіб сказав, що магістрат Праги випише штрафи за порушення карантину міністру і людям, з якими він зустрічався у ресторані.

Що про це каже міністр охорони здоров'я

Примула відмовився добровільно йти у відставку. За словами міністра, він не зробив нічого поганого або протизаконного.

Натомість глава ANO Фалтінек, з яким зустрічався очільник МОЗ, вибачився перед парламентом за свої дії. За його словами, ініціатором зустрічі був він.

Коронавірус у Чехії: головне