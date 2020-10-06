Прем'єр Киргизтану пішов у відставку: відоме ім'я наступника
Прем'єр-міністр Киргизтану Кубатбек Боронов на тлі протестів подав у відставку. Парламент 6 жовтня проголосував за призначення його наступника.
Новим прем'єром обрали Садира Жапарова. Про це повідомляє російський Інтерфакс.
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Що відомо про Садира Жапарова
Жапаров – колишній депутат парламенту Киргизтану. На посаду глави уряду його висунула опозиція.
Відомо, що Жапаров з 2018 року відбував 11-річне покарання за звинуваченням у захопленні заручника. Однак напередодні протестувальники звільнили Жапарова з колонії.
Що відбувається у Киргистані
- Після парламентських виборів у Киргизтані спалахнули протести. Згодом вони перетворились на сутички із силовиками.
- Щонайменше 1 людина загинула, ще сотні – поранені.
- Протестувальники штурмували президентську резиденцію. Чимало провідних політиків подали у відставку
- У країні призначили нові парламентські вибори.