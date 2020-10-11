На Островах Кука новообраний очільник уряду Марк Браун призначив себе главою 17 міністерств. Крім цього, прем'єр-міністр є ще й генеральним прокурором в державі.

Як пише The Guardian, Марк Браун призначив себе главою міністерства закордонних справ, імміграції, фінансів, енергетики та відновлюваних джерел енергії, поліції і телекомунікацій. Високопосадовець є відповідальним і за морські ресурси, корисні копалини й природні ресурси морського дна, пенсійне забезпечення та зовнішні острови країни.

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У пресслужбі уряду Островів Кука повідомили, що заступники очільника уряду також отримали одночасно декілька посад. Наприклад, віцепрем'єр Роберт Тайпатау поєднує посади міністра транспорту і міністра інфраструктури.

Лідерка опозиції острівної держави наголосила: такий розподіл посад пов'язаний з тим, що прем'єр-міністр не довіряє членам уряду. За її словами, Марк Браун, найімовірніше, встановив рекорд Островів Кука за кількістю портфелів, що колись перебували в прем'єра.

"Він поклав на себе величезне навантаження, відтак наразі складність полягає в тому, чи отримають ці міністерства достатню увагу від нього", – зауважила вона.

Довідка. Марк Браун очолив уряд у жовтні 2020 року після того, як подав у відставку його попередник Генрі Пуна. Він був прем'єр-міністром останні 10 років.

Що відомо про політичну систему на островах Кука

Острови Кука мають статус автономної асоційованої держави і офіційно входять до складу Нової Зеландії. При цьому уряд країни контролює всі внутрішні питання. Натомість Нова Зеландія відповідає за оборону та міжнародні зв'язки.

Відзначимо, що в країні проживаються близько 20 тисяч осіб. Більшість населення – представники народу маорі островів Кука, які близькі корінному населенню Французької Полінезії та Нової Зеландії.