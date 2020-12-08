Людовик Орбан оголосив про свою відставку з посади прем'єр-міністра Румунії. Таке рішення він прийняв після того, як його Національна ліберальна партія програла на парламентських виборах.

Орбан запевнив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра знову, повідомляє Romania Insider.

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Я зробив все що міг. Ми зробили все, що могли,

– заявив політик.

Тепер Орбан і його політсила намагатимуться сформувати нову коаліцію.

Президент Клаус Йоанніс призначив міністра оборони Ніколае Сіуку тимчасовим виконувачем обов'язків прем'єра.

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