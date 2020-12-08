Прем'єр-міністр Румунії Орбан пішов у відставку
Людовик Орбан оголосив про свою відставку з посади прем'єр-міністра Румунії. Таке рішення він прийняв після того, як його Національна ліберальна партія програла на парламентських виборах.
Орбан запевнив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра знову, повідомляє Romania Insider.
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Я зробив все що міг. Ми зробили все, що могли,
– заявив політик.
Тепер Орбан і його політсила намагатимуться сформувати нову коаліцію.
Президент Клаус Йоанніс призначив міністра оборони Ніколае Сіуку тимчасовим виконувачем обов'язків прем'єра.
Вибори до парламенту Румунії: основне
- Голосування відбулося 6 грудня.
- Дві провідні політичні сили – опозиційна Соціал-демократична партія та правляча Національна ліберальна партія – заручилися підтримкою приблизно однакової кількості виборців.
- Явка становила 31,84%, це найнижчим показником з 1989 року.
- Цікаво, що після закриття виборчих дільниць Орбан висловив упевненість у тому, що його партія "є переможцем".
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