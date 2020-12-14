Глава уряду Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що не збирається йти у відставку, незважаючи на протести, що вирують в країні. Раніше з'явилась інформація, що Пашинян таки покинув кріcло прем'єра, проте у пресслужбі одразу це спростували.

Пашинян назвав умову для відставки

Прем'єр-міністр наголосив, що подасть у відставку лише у випадку волевиявлення народу. Про це повідомляє Sputnik Ближнее Зарубежье у телеграмі.

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13 грудня низка телеграм-каналів повідомила про відставку Пашиняна. Проте прессекретарка глави уряду Мане Геворгян назвала цю інформацію "настільки несерйозною, що не потребує коментарів".

У Вірменії вже більше ніж місяць вимагають відставки прем'єра

Зазначимо, що вже більше ніж місяць люди у Вірменії виходять на акції протесту з вимогою відставки прем'єра. Демонcтранти гостро критикують підписану Пашиняном 10 листопада угоду щодо Нагірного Карабаху і вважають цей крок фактичною капітуляцією у війні.

Так, 10 грудня опозиція зібрала акцію біля будівлі парламенту. Самого Пашиняна, який поспішав на засідання уряду, закидали яйцями.

Цікаво! До відставки Пашиняна навіть закликав президент Вірменії Армен Саркісян.