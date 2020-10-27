Агресія і вандалізм неприпустимі: прем'єр Польщі вперше прокоментував протести
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вперше прокоментував протести через фактичну заборону абортів. Він застеріг демонстрантів від "актів агресії, варварства й вандалізму".
Матеуш Моравецький закликав громадян уникати розвитку напруженості й наголосив на необхідності стабілізувати ситуацію, бо "вона є неприпустимою". Про це пише Polskie Radio.
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Польський прем'єр наголосив, що через масові зібрання людей існує ризик зростання захворювання на коронавірус, яке може дійти до неконтрольованих масштабів.
Акти агресії, варварства, вандалізму абсолютно неприпустимі. Я закликаю утриматися від подібних дій. Неприпустимі напади на людей, церкви, свободу людей з іншими цінностями. Виключаємо будь-яку агресію в суспільному житті,
– заявив Моравецький.
Він наголосив, що це може мати негативні наслідки для польського суспільства, а також закликав місцеві ЗМІ не розпалювати скандали й суперечки довкола рішення конституційного суду.
Глава польського уряду підкреслив, що рішення суду не означає повної заборони абортів. Він розповів, що зокрема переривання вагітності можливе, коли вона стала наслідком злочину або ж існує загроза життю самої жінки.
"Хочеться вірити, що всі в Польщі, як і раніше, вважають, що до кожної людини, незалежно від її хвороби або інвалідності, потрібно ставитися з гідністю й повагою", – резюмував прем'єр-міністр.
Чому й коли почалися протести?
Ще 23 жовтня польський конституційний суд практично заборонив аборти. Він встановив, що переривання вагітності є незаконною навіть тоді, коли існує загроза життю ненародженої дитини.
Вже 24 жовтня на вулицях різних міст вийшли тисячі поляків, які не погоджують з позицією суду. Вони щоденно виходили на демонстрації, перекривали вулиці міст, а в окремих випадках вдавалися й до погромів.