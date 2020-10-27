Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вперше прокоментував протести через фактичну заборону абортів. Він застеріг демонстрантів від "актів агресії, варварства й вандалізму".

Матеуш Моравецький закликав громадян уникати розвитку напруженості й наголосив на необхідності стабілізувати ситуацію, бо "вона є неприпустимою". Про це пише Polskie Radio.

Цікаво Учасники протестів проти обмеження абортів у Польщі перекрили вулиці міст: відео

Польський прем'єр наголосив, що через масові зібрання людей існує ризик зростання захворювання на коронавірус, яке може дійти до неконтрольованих масштабів.

Акти агресії, варварства, вандалізму абсолютно неприпустимі. Я закликаю утриматися від подібних дій. Неприпустимі напади на людей, церкви, свободу людей з іншими цінностями. Виключаємо будь-яку агресію в суспільному житті,

– заявив Моравецький.

Він наголосив, що це може мати негативні наслідки для польського суспільства, а також закликав місцеві ЗМІ не розпалювати скандали й суперечки довкола рішення конституційного суду.

Глава польського уряду підкреслив, що рішення суду не означає повної заборони абортів. Він розповів, що зокрема переривання вагітності можливе, коли вона стала наслідком злочину або ж існує загроза життю самої жінки.

"Хочеться вірити, що всі в Польщі, як і раніше, вважають, що до кожної людини, незалежно від її хвороби або інвалідності, потрібно ставитися з гідністю й повагою", – резюмував прем'єр-міністр.