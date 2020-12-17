Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян може повідомити про власну відставку 31 грудня – під час новорічного звернення до громадян. Вже більше місяця в країні тривають протести з вимогою, аби глава уряду покинув посаду. Людей обурило підписання угоди щодо припинення вогню у Нагірному Карабасі, яку сприйняли як капітуляцію.

В країні проведуть позачергові вибори, – ЗМІ

Наразі в країні активно йде підготовка до реформи Виборчого кодексу, таким чином на Вірменію очікують нові парламентські вибори. Про це пише Aysor з посиланням на видання "Грапарак"

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Пашинян під час новорічного послання 31 грудня оголосить про свою відставку і проведення позачергових парламентських виборів,

– пише видання.

Раніше прем'єр-міністр спростовував чутки про те, що прощається з посадою. Єдиною умовою для своєї відставки Пашинян називав волевиявлення народу.

Протести у Вірменії тривають ще з 10 листопада

Зазначимо, що ще з 10 листопада у Вірменії тривають акції протесту проти угоди про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Угоду підписали представники Вірменії, Азербайджану та Росії.



Люди кажуть, що поставивши підпис під документом, Пашинян зрадив інтереси держави. Сам глава уряду запевняє, що іншого виходу у нього не було, адже продовження війни загрожувало колапсом регіону.

Більше новин про протести, які вирують у Вірменії, можна прочитати тут.