Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вважає, що питання введення миротворців Росії у Нагірний Карабах слід розглядати у більш широкому контексті, зокрема у межах мінської групи ОБСЄ. Щодо поточної ситуації, то поки це жодна зі сторін конфлікту не порушувала.

Заява Пашиняна щодо російський миротворців у Нагірному Карабасі

Під час спілкування з журналістами Al Jazeera вірменського прем’єра запитали, чи хотів він бачити російських миротворців, до прикладу, в Нагірному Карабсі. Витяги з цього інтерв’ю опублікувала пресслужба Кабінету Міністрів Вірменії.

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Дивіться, такі питання можуть обговорити в ширшому контексті в межах мінської групи ОБСЄ,

– відповів на це питання Пашинян.

Додамо, що у 1992 році Рада безпеки та співробітництва в Європі (попередник ОБСЄ) створила мінську групу в Гельсінкі. І вона пропонувала запровадити миротворчу місію у Нагірному Карабасі. Але цю ідею так і не підтримали, передусім мовиться про Вірменію.

Що таке мінська група ОБСЄ? Її створили в 1992 році. Метою групи є врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі. У неї входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія та Туреччина. Співголови – Франція, Росія та США.

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