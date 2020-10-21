Прем'єр Вірменії закликав народ до зброї, щоб боротися до кінця
Влада Вірменії заявила, що Азербайджан вимагає капітуляції Нагірного Карабаху. Тож прем'єр Вірменії Нікол Пашинян закликав свій народ боротися до кінця зі зброєю у руках. В Азербайджані сказали, що Вірменія не хоче мирного врегулювання конфлікту.
Вірмени мають боротися до кінця в ім'я прав свого народу. Про це Пашинян заявив у відеозверненні на своїй фейсбук-сторінці.
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Боротися в ім'я прав нашого народу – означає передусім взяти зброю в руки й стояти на захисті своєї батьківщини,
– сказав вірменський лідер.
Що ще сказав Пашинян
- За словами Пашиняна, Вірменія зможе досягти прийнятного дипломатичного рішення, якщо народ стане на захист батьківщини.
- Він також сказав, що Азербайджан не погоджується ні на що, окрім капітуляції Нагірного Карабаху.
Дивіться відеозвернення Пашиняна:
Що сказали в Азербайджані
Помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджиєв вважає, що Вірменія не хоче врегулювати конфлікт шляхом переговорів і про це свідчить позиція Пашиняна. Про це повідомляє "Спутник Азербайджан".