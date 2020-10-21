Влада Вірменії заявила, що Азербайджан вимагає капітуляції Нагірного Карабаху. Тож прем'єр Вірменії Нікол Пашинян закликав свій народ боротися до кінця зі зброєю у руках. В Азербайджані сказали, що Вірменія не хоче мирного врегулювання конфлікту.

Вірмени мають боротися до кінця в ім'я прав свого народу. Про це Пашинян заявив у відеозверненні на своїй фейсбук-сторінці.

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Боротися в ім'я прав нашого народу – означає передусім взяти зброю в руки й стояти на захисті своєї батьківщини,

– сказав вірменський лідер.