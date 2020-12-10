Прем'єра Вірменії Пашиняна закидали яйцями біля входу до парламенту
Вірменська опозиція 10 листопада проводить акцію непокори біля будівлі парламенту. Там відбувається засідання уряду під головуванням прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.
Пашиняна мітингувальники закидали яйцями. Про це повідомляє News.am.
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Деталі протесту
- Протестувальники продовжують вимагати відставку Пашиняна.
- Тротуар біля будівлі парламенту люди закидали монетками.
- Згодом учасники намагалися потрапити у будівлю уряду.
- Окрім того, протестувальники хочуть організувати ходу.
- До будівлі уряду стягнули вірменських силовиків.
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