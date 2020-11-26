Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не змогла стримала сліз під час візиту на ферму, де знищили усіх норок. Посадовиця також вибачилася перед фермерами за допущену помилку.

Фредеріксен зауважила, що багато людей втратили справу свого життя. Про це повідомляє DR.

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Це було дуже емоційно. Ця ферма належить родині, де два покоління – батько й син – професійно вирощували норок. І тут за лічені дні справа усього їхнього життя знищена,

– наголосила прем'єрка.

Під час промови Фредеріксен довелося на мить зупинитися і витерти сльози.

Що ще сказала прем'єрка

Влада зробила помилку, за яку потрібно вибачитися.

Усі власники норкових ферм мають пам'ятати: у знищенні норок немає їхньої провини, у всьому винен тільки коронавірус.

Данська влада має напрацювати належне рішення щодо компенсацій усім власникам ферм.

Що відомо про знищення норок